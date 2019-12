Flu deixa vitória escapar contra o Avaí e ainda corre risco de queda

O Fluminense chegou muito perto do alívio completo no Campeonato Brasileiro, mas deixou escapar a vitória sobre o Avaí aos 46 minutos do segundo tempo. O tricolor vencia o time catarinense por 1 a 0, com um gol de Marcos Paulo ainda na primeira etapa, mas recuou no fim da partida e acabou sofrendo o empate com João Paulo cobrando pênalti.

Com o resultado, o Fluminense chegou aos 42 pontos e ainda não garantiu matematicamente a permanência na série A do Brasileirão. O Cruzeiro, primeiro time na zona do rebaixamento, tem três jogos pela frente e pode passar o tricolor. A Raposa entra em campo nesta -feira (02), contra o Vasco, em São Januário, às 20h. Uma vitória cruz-maltina garante o Flu na primeira divisão.

Restou aos tricolores torcerem para o rival na última partida da 36ª rodada. O Fluminense não fez o seu papel em Florianópolis. Depois de duas vitórias consecutivas, saiu na frente contra o lanterna da competição e dominava as ações. A partir da metade do segundo tempo, recuou, pareceu cansado, e deu chances ao Avaí. O pênalti do empate foi cometido por Nino em cima de Jonathan e precisou ser cobrado duas vezes. Na primeira, defesa de Marcos Felipe. O goleiro estava adiantado e o VAR mandou voltar. Na , João Paulo não desperdiçou.

O técnico Marcão comentou a frustração após o empate fora de casa.

“A gente queria tá jogando mais em cima, com mais volume de jogo. Nossa equipe parou de tocar a bola. Obviamente é desgastante essa pressão toda que vem acontecendo, de resultados, de cobranças. Foi a terceira partida em uma semana. A gente fez algumas mudanças para ver se continuava marcando em cima, trazendo nossa equipe para cima e fazer o nosso jogo de posse de bola e controle, ditando o ritmo do jogo. A partir do momento que a gente não conseguiu controlar, o jogo ficou muito igual, muito aberto. O Fluminense poderia feito o segundo, mas fomos penalizados com o empate do Avaí”.

O Fluminense entra em campo na próxima (04) contra o Fortaleza, às 21h30min, no Maracanã. Dependendo do resultado da partida entre Vasco e Cruzeiro, o tricolor pode jogar tranquilo, pensando em uma vaga para a Sul-Americana, ou pressionado, ainda fugindo do rebaixamento.