Florinda Meza relembra últimos momentos com Roberto Bolaños: ‘Uma dor que me rasgava a alma’

Florinda Meza, 75 anos, atriz que deu vida a Dona Florinda no seriado ‘Chaves’, compartilhou em suas redes sociais uma mensagem emocionante para relembrar a morte de seu marido, Roberto Bolaños, criador e intérprete dos personagens Chaves e Chapolin, falecido em 2014. Florinda, que foi casada com Bolaños por 37 anos, não conteve as lágrimas ao reviver o momento de sua despedida.

Em um vídeo em seu perfil no Instagram, Florinda relembrou os últimos minutos ao lado do amado. “Já se passaram dez anos desde a morte de Roberto Gómez Bolaños. Ele morreu em meus braços, com uma linda expressão no rosto e um sorriso tranquilo nos lábios”, disse ela, com a voz embargada.

Meza ainda descreveu o momento como um adeus silencioso, algo que ficou sem ser dito e que ninguém ouviu. Florinda expressou a imensa dor de se despedir do homem que amava, dizendo que a partida de Roberto rasgou sua alma. “Me despedir do meu Roberto foi uma dor que me rasgava a alma”, afirmou.

Um dos momentos mais emocionantes do vídeo foi quando Florinda leu uma carta de despedida escrita por Roberto. A carta, segundo ela, foi uma mensagem de amor e alento. A atriz começou a leitura dizendo: “Permita-me expressar meu amor por você, que não tem precedentes. Estou aqui para ouvir o que você quer me dizer com uma linda despedida. Não poderia ser em vida, mas sei que o coração não tem limitação que a morte impeça.”

“Não chore pela minha partida, pois não choro no céu, mas, Senhor, imploro que um dia seja concedida esta paz sem medida, onde quer que eu esteja. Como ainda me lembro do que foi, não há dor tão duradoura que não elimine uma rosa. Anime-se, minha linda! Em breve, será primavera.”

No final do vídeo, a eterna Dona Florinda se despediu de seu marido com um agradecimento sincero. “Meu Roberto, obrigada por permitir que eu te amasse. Obrigada por esse milagre e, sobretudo, obrigada infinitamente por ter feito minha vida interessante.”

