Flórida se prepara para possível grande furacão

O estado americano da Flórida se preparava nesta terça-feira (24) para a chegada de Helene, uma tempestade tropical que pode atingir seu território na próxima quinta-feira como um grande furacão, segundo os serviços meteorológicos americanos.

O Centro Nacional de Furacões (NHC) informou que a tempestade tropical que se encontra no Caribe ganhará força rapidamente ao passar pelo Golfo do México, e prevê que ela se torne um furacão de categoria 3 até a próxima quinta-feira, antes de atingir a Flórida.

O governador Ron DeSantis decretou estado de emergência em 61 dos 67 condados do estado e mobilizou a Guarda Nacional.

Dez condados da costa do Golfo emitiram ordens de evacuação parcial. Segundo o boletim mais recente do NHC, “o grande tamanho do Helene deve fazer com que uma extensa zona seja afetada”.

Além de ventos fortes, o órgão prevê tempestades, com possibilidade de inundações, e alertou para o movimento do mar.

Se as previsões se confirmarem, Helene será o furacão de categoria mais alta a atingir os Estados Unidos em mais de um ano. O último furacão dessa magnitude a atingir o país foi o Idalia, que atingiu a parte noroeste do estado em agosto de 2023 como um furacão de categoria 3.

O NHC emitiu um alerta de furacão para o leste da Península de Yucatán, no México, e para a província de Pinar del Río, no oeste de Cuba. Ainda assim, a temporada de furacões no Atlântico, que termina em 30 de novembro, tem sido menos intensa do que o esperado.

