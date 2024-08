Flórida realiza 1ª execução de um condenado em quase 30 anos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 30/08/2024 - 12:01 Para compartilhar:

NOVA YORK, 30 AGO (ANSA) – O estado da Flórida, nos Estados Unidos, realizou nesta quinta-feira (29) a primeira execução de um condenado desde 1996.

Loran Cole, 57, foi executado com uma injeção letal e declarado morto às 18h15 (horário local), no presídio estadual da Flórida em Raiford, informou o Departamento de Correções do estado em comunicado.

A medida foi cumprida após a Suprema Corte dos Estados Unidos negar o recurso da defesa de Cole para suspender a execução por ele sofrer da doença de Parkinson.

O criminoso foi sentenciado em dezembro de 1995 pelo assassinato um estudante de 18 anos e por ter estuprado a irmã da vítima em 1994, quando ambos estavam acampando na Floresta Nacional de Ocala. Um cúmplice de Cole, William Paul, foi sentenciado à prisão perpétua. (ANSA).