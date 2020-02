Florianópolis, Viracopos e Brasília são os melhores aeroportos do país

Os aeroportos de Florianópolis, Viracopos e Brasília foram avaliados pelos passageiros como os melhores terminais do país no 4º trimestre de 2019, nas suas respectivas categorias, segundo levantamento sobre a infraestrutura aeroportuária, divulgado hoje (6) pela Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC), do Ministério da Infraestrutura. A pesquisa analisa a satisfação dos passageiros nos 20 maiores terminais do país, responsáveis por 87% do total de passageiros transportados no Brasil.

O levantamento mostra que os 20 aeroportos tiveram 94% de aprovação, entre outubro e dezembro de 2019, quando a pesquisa foi realizada. No total, foram feitas 24.948 entrevistas com viajantes domésticos e internacionais. A pesquisa indica ainda que, na comparação com o 4º trimestre de 2018, o índice de satisfação geral passou de 4,39 para 4,49. Pela escala, a nota 1 significa “muito ruim” e 5 “muito bom”.

Segundo o Ministério da Infraestrutura, essa foi a maior nota média já registrada na série histórica da pesquisa, iniciada em 2013. A pesquisa avalia a experiência dos passageiros de voos domésticos e internacionais em diversos itens de infraestrutura aeroportuária, atendimento e serviços.

O levantamento também avalia o desempenho de diferentes processos como check-in, inspeção de segurança e restituição de bagagens e serve como um referencial para a administração dos aeroportos.

Entre os 38 indicadores avaliados, o que trata da “cordialidade e prestatividade dos funcionários do check-in”, foi o que obteve maior nota média ficando com 4,72 na média geral dos 20 aeroportos. Já o indicador que avalia o “custo-benefício dos produtos de lanchonetes/restaurantes” registrou a menor nota (3,00).

“Todos os cinco grupos de indicadores tiveram evolução na média geral, na comparação com o mesmo período do ano anterior: infraestrutura aeroportuária (+1,6%), facilidades ao passageiro (+2,1%), órgãos públicos (+0,2%), companhias aéreas (+0,6%) e transporte público (+1,6%). No agrupamento infraestrutura aeroportuária, 15 dos 16 itens avaliados obtiveram notas acima de 4 (“bom”) e 12 indicadores tiveram suas maiores médias históricas nesse trimestre”, informou o ministério.

Inaugurado em setembro do ano passado, o novo Aeroporto de Florianópolis teve a maior evolução percentual (22,5%), na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. Com isso, o terminal saltou da última colocação (nota 3,90) em 2018 para a melhor nota média na categoria até 5 milhões de passageiros ano: 4,78.

O Aeroporto de Viracopos, em Campinas, foi o melhor avaliado na categoria de 5 a 15 milhões de passageiros ano, com nota 4,80. Já o Aeroporto de Brasília teve a melhor avaliação na categoria acima de 15 milhões de passageiros ano (4,50).

RESULTADOS DA “PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO PASSAGEIRO E DESEMPENHO OPERACIONAL DO AEROPORTOS” – 4º TRIMESTRE 2019

RANKING DE SATISFAÇÃO GERAL POR CATEGORIA DE AEROPORTO

Até 5 milhões de passageiros/ano

1) Florianópolis – 4,78

2) Vitória – 4,64

3) Maceió – 4,58

4) Goiânia – 4,54

5) Manaus – 4,49

6) Natal – 4,39

7) Cuiabá – 4,29

8) Belém – 4,26

De 5 a 15 milhões de passageiros/ano

1) Campinas – 4,80

2) Curitiba – 4,75

3) Confins – 4,57

4) Porto Alegre – 4,51

5) Fortaleza – 4,49

6) Rio-Santos Dumont – 4,40

7) Recife – 4,37

8) Salvador – 4,37

Acima de 15 milhões de passageiros/ano

1) Brasília – 4,50

2) Rio-Galeão – 4,46

3) SP-Congonhas – 4,36

4) SP-Guarulhos – 4,35

RANKING DE SATISFAÇÃO GERAL POR AEROPORTO E EVOLUÇÃO EM RELAÇÃO AO 4º TRIMESTRE DE 2018

1) Campinas – 4,80 (+0,1%)

2) Florianópolis – 4,78 (+22,5%)

3) Curitiba – 4,75 (0,0%)

4) Vitória – 4,64 (+1,3%)

5) Maceió – 4,58 (+1,6%)

6) Confins – 4,57 (-1,0%)

7) Goiânia – 4,54 (+0,1%)

8) Porto Alegre – 4,51 (+4,5%)

9) Brasília – 4,50 (+1,6%)

10) Manaus – 4,49 (-0,9%)

11) Fortaleza – 4,49 (+8,4%)

12) Rio-Galeão – 4,46 (+0,2%)

13) Rio-Santos Dumont – 4,40 (-0,2%)

14) Natal – 4,39 (+0,1%)

15) Recife – 4,37 (-1,6%)

16) Salvador – 4,37 (+4,4%)

17) SP-Congonhas – 4,36 (+0,5%)

18) SP-Guarulhos – 4,35 (0,0%)

19) Cuiabá – 4,29 (-1,0%)

20) Belém – 4,26 (+4,2%)