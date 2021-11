Florianópolis (SC) volta a receber o Brasileiro de Vela de Oceano Evento será no Jurerê no começo de fevereiro

Depois de quatro anos, Florianópolis (SC) voltará a receber o Campeonato Brasileiro de Vela de Oceano, da classe ORC, a principal do esporte e reconhecida pela World Sailing.

A competição será entre os dias 1º e 5 de fevereiro de 2022 durante o 33º Circuito Oceânico de Santa Catarina com sede no Iate Clube de Santa Catarina, o Veleiros da Ilha.

“O Circuito Oceânico está confirmado entre 1 e 5 de fevereiro e garanto que será um dos melhores eventos já realizados pelo Veleiros da Ilha. A confirmação do Brasileiro da classe ORC engrandece ainda mais o nosso circuito, atraindo tripulações do Brasil e de outros países do Mercosul. Além disso, nossa Sede Oceânica foi amplamente revitalizada para receber os velejadores”, afirmou o Comodoro Júnior, do Veleiros da Ilha.

Mario Martinez, comodoro da ABVO, comemorou: “Seguimos a tônica da ABVO em levar o Brasileiro para diferentes cidades e regiões do país e desde 2018 que Santa Catarina não recebia a competição podendo proporcionar não somente às tripulações locais como do Rio Grande do Sul virem em peso em conjunto com as de São Paulo e Rio de Janeiro que já podem ir se preparando para um grande campeonato que tradicionalmente é bem organizado pelo Veleiros da Ilha. E claro, muita confraternização”.

Para 2022 também já está confirmado o Campeonato Brasileiro da classe RGS durante a disputa da Semana de Vela de Angra dos Reis entre os dias 8 e 11 de setembro.

E MAIS:

Saiba mais