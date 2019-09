Florestas plantadas geraram 4,2 bi de toneladas de gás carbônico em 2018

São Paulo – 27 – O setor de florestas plantadas no Brasil resultou no estoque de 4,2 bilhões de toneladas de gás carbônico equivalente em 2018, conforme estimativa da Indústria Brasileira de Árvores (IBá), divulgada, em nota, pelo Ministério da Agricultura.

O sequestro de carbono ocorreu na área conservada pelo segmento, em uma extensão aproximada de 5,6 milhões de hectares. Outros 22,4 mil hectares degradados foram recuperados por programas ambientais do setor.

O balanço mais recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) também revela que, desde 2000, o valor da produção da silvicultura supera o do extrativismo vegetal.

O Ministério da Agricultura sustenta que esses dados demonstram que as florestas plantadas diminuem a demanda sobre as florestas nativas.

“Hoje, a demanda industrial de madeira é suprida em 90% pelas florestas plantadas. Ou seja, estimular as florestas plantadas ameniza a pressão sobre as florestas nativas”, defendeu, em nota, o coordenador-geral de Apoio à Comercialização da Agricultura Familiar, da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), João Fagundes Salomão.