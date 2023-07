Florestas não podem ser ‘santuários da humanidade’, diz Lula

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/07/2023 - 12:01 Compartilhe

SÃO PAULO, 4 JUL (ANSA) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira (4) que a floresta não pode ser um “santuário da humanidade”.

Em sua live semanal, o mandatário também anunciou que vai convidar Indonésia, República do Congo e República Democrática do Congo para a reunião de nações amazônicas em 12 de agosto, “para que a gente possa discutir com os países que têm florestas de verdade o que a gente pode fazer e o que os países ricos podem doar ou investir para manter a floresta em pé e gerando empregos”.

“Não queremos que a floresta seja transformada em um santuário da humanidade. O que queremos é explorar a riqueza da biodiversidade da floresta para gerar empregos mais qualificados para as pessoas da região”, acrescentou.

No entanto, o presidente garantiu que vai zerar o desmatamento ilegal na Amazônia até 2030 e “respeitar as terras indígenas”. “Obviamente, tivemos a grosseria de um governo que desrespeitava as reservas florestais, mas tudo isso acabou”, disse. (ANSA).

