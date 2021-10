Floresta empata três vezes, segura Santa Cruz e vence nos pênaltis Equipes, que se enfrentarão no Brasileirão Série D 2022, protagonizaram um duelo bastante pegado e cheio de reviravoltas; Floresta enfrenta Ferroviário na terceira fase

Em busca da classificação para a próxima fase da Copa do Nordeste, o Santa Cruz recebeu o Floresta, na Arena de Pernambuco, nesta terça-feira, 19. Pela segunda fase da competição, os donos da casa conseguiram sair em vantagem, mas os adversários conseguiram o empate nos acréscimos do segundo tempo. Nos pênaltis, o Floresta conseguiu levar a melhor por 4 a 2.

Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS

NA PRESSÃO!



Jogando em casa, o Santa Cruz não deu moleza ao Floresta. Em busca da classificação, a equipe teve uma boa chegada logo no primeiro minuto. Na jogada, Lucas Rodrigues atacou pela direita e bateu cruzado. A bola, porém, desviou em Tarcísio e morreu na linha de fundo.

MAIS UMA BOA CHANCE!



A equipe anfitriã continuou pressionando e tentou na sequência. Dessa vez, Frank chutou da entrada da área. No entanto, o goleiro Douglas Dias apareceu para defender no meio da meta.

RESPOSTA DO FLORESTA!

​

A equipe visitante não tardou em mostrar a reação. Aos 11, em um rápido contra-ataque, Eugênio saiu e ficou na cara com o goleiro Jordan. O arqueiro fez um milagre e evitou o primeiro tento da partida.

QUASE O PRIMEIRO!

​

Três minutos depois, quase o primeiro gol saiu da Arena Pernambuco. Dessa vez, Vitinho cruzou na área para Pipico, que cabeceou. Para evitar, o goleiro Douglas Dias se esticou todo e espalmou o perigo.

GOL!

Ainda na pressão, o Santa Cruz conseguiu abrir o placar aos 21. Na jogada, Thalison vacilou e perdeu para Vitinho. Em tabela com Lelê, a bola foi em cima do goleiro Douglas Dias. No rebote, Pipico, na área, mandou para o fundo das redes.

TUDO IGUAL!

A alegria do Santa Cruz, porém, não durou muito. Aos 32, Paulo Vyctor realizou uma boa jogada pela esquerda, após receber de Eugênio. O jogador mandou na saída de Jordan, deixando tudo igual na Arena de Pernambuco.

NA BUSCA DA VIRADA!

Os visitantes não pararam por aí. Aos 38, Fábio Alves mandou uma bomba, rasteira. Jordan apareceu para evitar o tento. Na sequência, em cobrança de escanteio, Jordan não conseguiu encontrar a bola. Alisson, de cabeça, quase cabeceou para o fundo das redes.

UH!

Aos 42, o Santa Cruz teve uma boa oportunidade. Frank recebeu pela esquerda e entrou na área. Contudo, acabou chutando para fora. A bola ainda chegou a desviar em Douglas Dias, mas o árbitro marcou tiro de meta.

​

NA FRENTE DO PLACAR!







Em um recomeço movimentado e relâmpago, o Santa Cruz não cedeu espaços ao Floresta e não tardou a tirar o empate do marcador. Aos 6, Leonan cobrou falta da esquerda, e Breno Calixto desviou de cabeça. Douglas Dias espalmou. No rebote, Vitinho completou para o fundo das redes.

QUASE!

​

A intensidade continuou, e o Rubro-Negro quase ampliou a vantagem. Aos 9, Pipico mandou para Lelê sair na cara do gol. Contudo, a arbitragem marcou impedimento. Três minutos depois, Pipico aproveitou erro de Mailson, roubou e mandou uma bomba. O chute, porém, foi para fora.

TUDO IGUAL…

O Floresta deixou tudo igual em pouco tempo. Aos 35, Carlos Renato desceu pela direita, cruzando para Fábio Alves. Assim, o lateral saiu em velocidade e tocou de cabeça, encobrindo o goleiro Jordan. Com isso, o marcador da Arena de Pernambuco ficou no 2 a 2.

EM VANTAGEM – MAIS UMA VEZ…

​

O Santa Cruz não deixou os adversários comemorarem por muito tempo. Embalados pela torcida, os mandantes ampliaram aos 38. Na jogada, João Cardoso mandou para Eduardo, que bateu rasteiro e colocado. Na segunda trave, Pipico completou e marcou o seu segundo no duelo.

MAIS UMA VEZ NO EMPATE…

A felicidade do Santa Cruz não durou por muito tempo. Como resposta, o Floresta colocou a igualdade mais uma vez. Aos 46, Daniel cruzou da direita, e Breno Calixto não conseguiu afastar. Com isso, Mailson apareceu na pequena área e mandou para o fundo das redes, empatando.

PÊNALTIS!

Na cobrança de pênaltis, as equipes foram com fogo nos olhos. Pipico, porém, não começou da melhor forma, mandando na trave. Iniciando para o Floresta, Fábio marcou, mesmo com o goleiro Jordan tocando na bola. Na segunda cobrança, Lelê deixou tudo igual, após deslocar o goleiro. Dudu, para os visitantes, bateu no canto direito e converteu.

Leonan foi o terceiro jogador do Santa a bater, convertendo. Douglas Dias acertou o canto, mas a bola foi rasteira e morreu no fundo das redes. Na terceira cobrança do Floresta, Daniel bateu bem e colocou a equipe na frente. Breno Calixto foi o próximo a ir na bola, mas o goleiro Douglas Dias pegou. Para encerrar, Athyrson cobrou com firmeza e colopcou o Floresta na terceira fase.

E MAIS:

FICHA TÉCNICA

Santa Cruz 3 (4 x 2) 3 Floresta

Local: Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE)

Data: 19/10/2021 – às 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Leonilson Fernandes Trigueiro Filho (RN)

Assistentes: George Italo Antas Nogueira (RN) e João Henrique Queiroz da Silva (RN)

Cartões amarelos: Pipico, Vitinho e Jordan (Santa Cruz); Jô e Thalison (Floresta)

Cartões vermelhos: –

Gols: Pipico, aos 24’/1ºT (1-0) e aos 38’/2ºT (3-2); Paulo Vyctor, aos 32’/1ºT (1-1); Vitinho, aos 6’/2ºT (2-1); Fábio Alves, aos 35’/2ºT (2-2); Mailson, aos 46’/2ºT (3-3)

SANTA CRUZ (Técnico: Leston Júnior)



Jordan; Lucas Rodrigues (Rafael Castro, aos 17’/2ºT), William Alves, Breno Calixto e Leonan; Maycon Lucas, Vitinho (Caetano, aos 26’/2ºT) e Lelê; Tarcísio (João Cardoso, aos 26’/2ºT), tFrank (Eduardo, aos 14’/2ºT) e Pipico.

FLORESTA (Técnico: Daniel Rocha)



Douglas Dias; Daniel, Alisson, Mailson e Fabio Alves; Jô, Thalisson e Renê (Wagner, aos 29’/2ºT); Paulo Vyctor (Athyrson, aos 16’/2ºT), Flavio Torres (Dudu, aos 49’/2ºT) e Eugênio (Carlos Renato, aos 29’/2ºT).

E MAIS:

Saiba mais