Floresta e Mirassol vencem em casa e abrem vantagem nas quartas da Série D do Brasileirão Equipes derrotaram, respectivamente, América-RN e Aparecidense, neste sábado

O sábado foi marcado pelo início das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro, e as equipes que jogaram em casa levaram a melhor e deram um importante passo rumo ao acesso. No Castelão, em Fortaleza, o Floresta venceu o América-RN por 2 a 0, enquanto o Mirassol derrotou a Aparecidense por 2 a 1, no Estádio Municipal de Mirassol.

Floresta 2 x 0 América-RN

Em tarde agitada na Arena Castelão, o clube cearense mostrou solidez defensiva para segurar o ataque do América-RN e eficiência no ataque para garantir a vitória por 2 a 0. Deysinho abriu vantagem aos 16 do primeiro tempo e Flávio Torres confirmou a vitória na segunda etapa.

Com a vitória, o Floresta vai para o segundo duelo com a vantagem do empate e pode perder por um gol de diferença. O América-RN precisa vencer por três gols para conquistar o acesso ou por dois gols para levar a decisão da vaga para os pênaltis. O reencontro será na Arena das Dunas, no próximo domingo, às 16h (de Brasília).

Mirassol 2 x 1 Aparecidense

No segundo jogo do dia, o time mandante também venceu, mas levou um susto no início da partida. Aos dois minutos do primeiro tempo, Rodriguinho aproveitou erro de Jefferson e abriu o placar para a Aparecidense. A virada do Mirassol veio na etapa final com dois gols em 10 minutos. Primeiro, aos 20, Renato marcou contra e, em seguida, aos 30, João Carlos garantiu a vitória para o Leão da Araraquarense.

Com a vitória, o Mirassol pode até empatar no jogo da volta, em Aparecida de Goiânia, que ainda assim garante a classificação às semifinais e o acesso à Série C de 2021. A Aparecidense, por sua vez, precisa de uma vitória por dois ou mais gols para garantir a classificação direta. Caso vença por um gol, a decisão será nos pênaltis. A volta está marcada para o próximo sábado, às 16h.

