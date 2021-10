Floresta e Ferroviário ficam no empate na partida de ida da Pré-Copa do Nordeste

No estádio Vovozão, em Fortaleza, Floresta e Ferroviário fizeram um jogo bastante pegado e disputado, mas que acabou empatado por 0 a 0. Com o resultado, quem vencer no jogo de volta fica com a vaga para próxima fase da Copa do Nordeste. Caso o empate permaneça, a decisão vai ser nas cobranças de pênaltis.

CALENDÁRIO

A partida da volta entre Ferroviário e Floresta acontece na próxima terça-feira, dia 02 de novembro, no estádio Castelão, em Fortaleza. As duas equipes lutam por uma vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste.

O jogo

FERROVIÁRIO COMEÇA MELHOR E CRIANDO BOAS CHANCES

O Ferroviário não quis nem saber que o mando da partida era do Floresta e partiu para cima desde o começo da partida em busca do gol. O time do Ferrão teve duas boas oportunidades para marcar.

A primeira aconteceu aos 10 minutos. Gabriel avançou com a bola e efetuou cruzamento. Ligado na jogada, Clisman conseguiu finalizar forte, mas Douglas estava bem posicionado e conseguiu fazer uma ótima defesa. Aos 25, a segunda grande chance do Ferroviário. Lázaro arriscou de fora da área, a bola passou perto e assustou o goleiro do Floresta.

FLORESTA MARCA COM DETERMINAÇÃO, MAS QUASE NÃO CRIA

Enquanto o Ferroviário fazia de tudo e mais um pouco para criar oportunidades para balançar as redes, o Floresta sofria muito para construir jogadas de perigo. Entretanto, o Verdão da Vila marcava forte e buscava dificultar ao máximo o ataque do Ferrão.

FERROVIÁRIO NÃO DOMINA A PARTIDA, MAS NÃO FAZ O GOL

O tempo passava na etapa inicial e o Ferroviário continuava mandando na partida, mas o gol não saia. O time do Ferrão não conseguia furar a forte marcação do Verdão da Vila, que conseguiu segurar o ímpeto bem o ímpeto do Ferroviário.

SEGUNDO TEMPO

FERROVIÁRIO PRESSIONA, MAS QUEM QUASE MARCOU FOI O FLORESTA

Logo no comecinho da primeira etapa o Ferroviário teve uma chance muito boa para marcar aos 3 minutos da etapa complementar. Após cruzamento de Emerson, Cariús conseguiu finalizar, mas Alisson estava ligado no lance e efetuou o corte e evitar que o Ferrão inaugurasse o marcador.

Mas não foi só o Ferroviário que esteve próximo do gol. Aos 10 minutos, Rafael vacilou feio e deu de presente a bola para Paulo Vitor. Mas ele não aproveitou a oportunidade de ouro para inaugurar o marcador.

TREINADORES FAZEM ALTERAÇÕES, JOGO MOVIMENTADO, MAS ACABA MESMO EMPATADO

Com o passar do tempo e as mudanças dos treinadores, as chances começaram a aparecer. Entretanto, a falta de tranquilidade dos atacantes dos dois times impediu que o gol saísse neste jogo de ida.

Aliás, essa falta de tranquilidade faltou também para alguns jogadores, que exageraram nas faltas, algumas até bem duras, e nas reclamações. Inclusive, Anderson Batatais acabou sendo expulso de tanto reclamar.

Com o empate, a decisão da vaga para próxima fase da Copa do Nordeste fica para terça-feira que vem, dia 02 de novembro, no estádio Castelão.







