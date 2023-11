Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 17/11/2023 - 9:29 Para compartilhar:

TURIM, 16 NOV (ANSA) – O lateral-direito Alessandro Florenzi, do Milan, chegou nesta quinta-feira (16) no Ministério Público de Turim, na Itália, para prestar depoimento no âmbito da investigação sobre apostas ilegais. O campeão europeu será ouvido pela promotora Manuela Pedrotta. (ANSA).

