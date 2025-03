Florença terá museu de Michelangelo ‘mais importante do mundo’

FLORENÇA, 3 MAR (ANSA) – A cidade de Florença, joia turística e cultural da Itália, ganhará o museu “mais importante do mundo” dedicado a Michelangelo (1475-1564), o gênio renascentista responsável por obras-primas como a estátua de David e o teto da Capela Sistina.

Em evento nesta segunda-feira (3), o diretor-geral de museus do Ministério da Cultura, Massimo Osanna, confirmou que a Galleria dell’Accademia, que abriga o David de Michelangelo, e o Museu Nacional do Bargello, lar de importantes esculturas do artista, se transformarão em um só em 2025, ano que marca o 550º aniversário de nascimento do gênio. “Será o mais importante museu sobre Michelangelo no mundo”, assegurou Osanna. Segundo ele, os dois museus serão administrados por uma única entidade, que ganhará um diretor ou diretora até o terceiro trimestre.

A junção permitirá que os visitantes percorram não apenas a Accademia e o Bargello, mas também as Capelas dos Médici, projetadas por Michelangelo, e a “sala secreta” do gênio renascentista, uma pequena área situada abaixo do mausoléu da antiga família mais poderosa de Florença.

Acredita-se que a sala tenha servido como esconderijo para o artista em 1530, e o espaço foi regularmente aberto ao público apenas no ano passado.

O local foi descoberto em 1975, durante trabalhos de restauração nas Capelas Médici. “Nossos museus devem oferecer cada vez mais programas e atividades de alto nível para que o público também sinta prazer e emoção, porque a arte ainda deve emocionar”, salientou Osanna. (ANSA).