Florença reabrirá Corredor Vasariano ao público em 21/12

FLORENÇA, 5 DEZ (ANSA) – Joia turística e cultural da Itália, a cidade de Florença, na Toscana, ganhará mais um motivo para ser visitada: o Corredor Vasariano, fechado ao público desde 2016, será reaberto no próximo dia 21 de dezembro, após uma série de atrasos em obras de restauração e segurança.

O corredor de 750 metros de extensão liga as Gallerie degli Uffizi, principal museu renascentista do mundo, ao Palazzo Pitti, do outro lado do rio Arno, por meio de uma estrutura que também passa pela icônica Ponte Vecchio.

A atração foi fechada em 2016 para permitir a realização de obras de adequação a normas de segurança e modernização, mas os trabalhos sofreram diversos atrasos e foram concluídos apenas recentemente – a reabertura chegou a ser anunciada para o primeiro semestre de 2023 e depois para maio de 2024.

Até seu fechamento, o corredor projetado por Giorgio Vasari no século 16 era acessível apenas em raras visitas em grupo e agendadas por operadores turísticos por preços exorbitantes, mas agora ele será aberto ao público em geral.

Além de novas saídas de emergência, a atração ganhou um sistema de rampas e elevadores, climatização, iluminação com LED e câmeras de vigilância.

Já os 700 retratos e autorretratos que ficavam expostos no corredor foram retirados e, em um primeiro momento, o local será apenas um “túnel aéreo”, sem exibir obras de arte.

O ingresso para os Uffizi com o adicional para o corredor custará 43 euros (R$ 270), e as reservas serão obrigatórias, com abertura de terça a domingo. Serão permitidas no máximo 25 pessoas a cada 20 minutos. (ANSA).