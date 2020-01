Florença, na Itália, recebe 97ª edição da ‘Pitti Uomo’

FLORENÇA, 08 JAN (ANSA) – Com a presença de diversas marcas e personalidades do mundo da moda, a 97ª edição da “Pitti Uomo”, um dos maiores eventos do setor da Itália, começou nesta terça-feira (7) em Florença e ficará aberta ao público até sexta-feira (10).

Entre as grifes que marcam presença no evento estão a maison alemã Jil Sander, que apresentará sua nova coleção em um evento especial. Já o designer italiano Stefano Pilati, por sua vez, apresentará o Random Indentities, seu novo projeto independente.

A marca unisex Telfar também estará no evento, onde apresentará o seu conceito de moda fluida e simplex (simples + complexo).

Com curadoria de Olivier Saillard, a italiana Brioni celebrará seus 75 anos no “Pitti Uomo” com o lançamento de uma nova coleção.

Outra marca que celebrará seu aniversário é a Woolrich. A grife norte-americana vai comemorar 190 anos com uma instalação que ocupará três salas.

A italiana Chiara Boni apresentará no evento sua primeira coleção masculina, chamada de Trailblazer. Já a marca Sergio Tacchini irá divulgar uma retrospectiva e a nova coleção assinada pelo diretor criativo Dao-Yi Chow.(ANSA)