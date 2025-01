Florença, na Itália, inaugura jardim ‘secreto’ de camélias

FLORENÇA, 16 JAN (ANSA) – O parque Jardim de Boboli, em Florença, norte da Itália, anunciou a abertura de seu jardim das camélias, espaço definido como “secreto” por ter sido estritamente reservado à importante família Medici séculos atrás.

As visitas podem ser feitas entre 17 de janeiro e 13 de abril, de sexta-feira a domingo.

O jardim abriga atualmente 49 exemplares de 37 variedades de camélias, algumas das quais, explicam as Gallerie degli Uffizi, são “muito significativas em termos de tamanho e cor, como a esplêndida ‘candidissima’, datada de 1830”.

O cultivo dessas flores no espaço teve início no final do século 18, seguindo a moda da época.

O Jardim de Boboli está entre os principais parques da capital toscana. Seu jardim renascentista foi projetado no século 16 pelo arquiteto Niccolò Pericoli, a pedido da duquesa Leonor de Toledo. (ANSA).