Florença impõe nova restrição a imóveis de temporada

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/11/2024 - 15:01

FLORENÇA, 13 NOV (ANSA) – A Prefeitura de Florença, um dos destinos turísticos mais concorridos da Itália, impôs uma nova restrição contra imóveis de aluguel para temporada no centro histórico da cidade, que é tombado pela Unesco como patrimônio da humanidade.

A iniciativa aprovada pela prefeita Sara Funaro, de centro-esquerda, proíbe a instalação de pequenos cofres nas calçadas para deixar as chaves para os hóspedes, prática bastante comum entre anfitriões de serviços como o Airbnb.

“Com essa regra, acabamos com o uso das caixas de chaves nas fachadas de edifícios. De um lado, tem o decoro; do outro, a segurança. Basta dar uma volta no centro histórico, olhar os prédios e ver a quantidade de cofres existentes”, disse Funaro, enquanto a cidade recebe a reunião dos ministros do G7 do Turismo.

A medida faz parte de um plano de “turismo sustentável” da Prefeitura de Florença, que também proíbe tours em carrinhos de golfe no centro histórico, bem como o uso de alto-falantes e megafones por guias turísticos. A expectativa é de que as novas regras entrem em vigor em 2025.

Recentemente, a “capital do Renascimento” já proibiu a criação de novos imóveis para aluguel de temporada na zona tombada pela Unesco, ação que visa a combater o turismo de massa e conter a alta do custo de moradia na região. (ANSA).