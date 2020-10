Flordelis é intimada a se apresentar em 48 horas para colocar tornozeleira

A deputada federal Flordelis (PSD-RJ) foi intimada por oficiais de justiça nesta terça-feira (6) para se apresentar em 48 horas na Secretaria de Administração Penitenciária (Seap-RJ) para colocar tornozeleira eletrônica. O prazo se encerra às 19h da próxima quinta-feira (8). As informações são do G1.

A parlamentar virou ré, acusada de ser mandante do assassinato de seu marido, o pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019. Seus sete filhos e uma neta foram presos por participação no crime, mas a deputada não pode ir para prisão devido sua imunidade parlamentar.

O deputado Paulo Bengtson (PTB-PA) apresentou um parecer ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) recomendando o envio do processo contra a deputada para o Conselho de Ética para que ela tenha o mandato cassado e possa ser presa.

Veja também