Flora Cruz fala sobre saúde do pai, Arlindo Cruz, após internação

Flora Cruz usou o Instagram na madrugada desta sexta-feira, 21, para atualizar fãs sobre o estado de saúde do sambista Arlindo Cruz. Ele recebeu alta na quinta, 20, após ter passado 18 dias internado.

“Cheguei de viagem e fui direto dar um cheiro no meu melhor amigo, Arlindão, que está super bem. E eu estou muito grata aos meus deuses por tudo o que está acontecendo”, informou a influenciadora, nos stories da rede social.

Diagnosticado com pneumonia, o artista de 64 anos estava hospitalizado desde o dia 2 de julho no Centro de Terapia Intensiva (CTI) da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro.

Em ocasião prévia, Flora já havia tranquilizado fãs de Arlindo: “É o quadro dele, né? Ele já fica em CTI normalmente, mas ele está tratando de uma pneumonia. Ele está se recuperando superbem e a gente só está passando para agradecer o carinho de todo mundo e evitar especulações.”

Desde 2017, o sambista vive com sequelas de um acidente vascular cerebral (AVC).

