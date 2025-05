Flick tenta resgatar confiança do Barcelona para duelo com o Real Madrid: ‘É preciso dar 100%’

Depois da dura eliminação para a Inter de Milão nas semifinais da Liga dos Campeões, o Barcelona precisa recuperar a confiança para derrotar o rival Real Madrid neste domingo, às 11h15 (horário de Brasília), no estádio Olímpico de Montjuic, para encaminhar o título do Campeonato Espanhol.

O técnico Hansi Flick afirmou, neste sábado, que tem trabalhado a parte psicológica dos seus jogadores para buscar a recuperação no clássico e não deixar escapar o caneco nacional. O Barcelona lidera a competição com 79 pontos, quatro à frente do rival, restando quatro partidas para o encerramento.

“Temos conversado sobre o que eles pensam, o que eles sentem… Temos de falar sobre isso como um grupo. Todo mundo sabe que em um clássico é preciso dar 100%, ser ativo, intenso, dominante. O Real Madrid é um time muito bom, e precisamos da torcida”, comentou Flick em entrevista coletiva.

“Estamos indo bem. Depois da derrota em Milão, todos sabem que não é fácil, mas estamos fazendo as coisas direito. Conversamos sobre o que queremos fazer nestas duas semanas. São quatro jogos. O clássico é importante, temos de mostrar confiança e o quão bem podemos jogar. Os jogadores estão indo muito bem”, acrescentou. “Quando você joga esse tipo de jogo, todo mundo quer ganhar. O Real Madrid também. Mas não estou preocupado com a classificação, o que me preocupa é vencer. Estamos focados neste jogo e nada mais.”

Flick elogiou a equipe comandada por Carlo Ancelotti, que recentemente vendeu caro a derrota na final da Copa do Rei, e disse esperar que o fator casa faça a diferença em favor de sua equipe. “Temos de estar preparados, eles podem nos pressionar no mano a mano e são bons na transição, além de ter um estilo defensivo extraordinário”, analisou o treinador. “São dois grandes times se enfrentando, e esperamos ter a vantagem de jogar em casa e que saiamos com os três pontos.”

Demonstrando bom humor, Flick confirmou o goleiro Szczesny como titular e fez piada com seu hábito de fumar. “Estou feliz com ele, tem uma ótima personalidade, é calmo, tranquilo. O Szczesny às vezes fuma um pouco, é mais calmo que o Lewandowski, está na idade certa e mais tranquilo”, brincou.