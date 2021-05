Flick será o técnico da Alemanha após a Eurocopa

Hansi Flick, técnico que vai deixar o Bayern de Munique, vai comandar a seleção da Alemanha durante três anos após a Eurocopa (11 junho-11 julho), competição que marcará a despedida do treinador Joachim Low, anunciou nesta terça-feira a Federação Alemã de Futebol (DFB).

“Hansi Flick será o novo técnico da seleção nacional. O treinador de 56 anos assinou contrato na sede da Federação Alemã de Futebol (DFB) até 2024, que concluirá com a Eurocopa em casa”, destacou a entidade em um comunicado, em referência ao torneio continental que a Alemanha organizará dentro de três anos.

O nome de Flick era considerado praticamente certo como novo técnico da seleção desde que ele anunciou que não continuaria no Bayern.

Low revelou em março a saída da ‘Mannschaft’ após a Eurocopa, depois de 15 anos à frente da seleção e da conquista do título da Copa do Mundo do Brasil-2014. Na época, Flick integrava sua comissão técnica.

“Estou muito impaciente porque vejo a categoria dos jogadores, especialmente dos jovens. Temos razões para encarar os próximos torneios, em especial a Eurocopa em casa em 2024, com otimismo”, destacou Flick, nascido em Bade-Wurtemberg, assim como Low.

“Conheço e aprecio as qualidade humanas e profissionais de Hansi Flick desde os muitos anos de êxito que passamos juntos dentro dentro da seleção nacional. Era importante ter ideias claras antes do início da Eurocopa. Temos um objetivo comum: voltar ao topo do mundo”, afirmou o ex-jogador Oliver Bierhoff, diretor da DFB.

Flick assumiu o comando do Bayern em 2019 e conquistou sete títulos, incluindo duas Bundesligas e uma Liga dos Campeões (2020).

Depois de enfrentar o diretor esportivo do clube, Hasan Salihamidzic, por sua política de contratações, ele pediu o rompimento de seu contrato, que seguiria até 2023, ao final da atual temporada.

O Bayern já anunciou que seu substituto será Julian Nagelsmann, de 33 anos e atual técnico do Leipzig.

