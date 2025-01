Flick se diz otimista em relação à situação de Olmo e Víctor

O técnico alemão do Barcelona, Hansi Flick, se mostrou otimista nesta sexta-feira (3) quanto à continuidade de Dani Olmo e de Pau Víctor no elenco, embora tenha reconhecido que não está satisfeito com a situação dos dois jogadores.

“Falei com os dois e a situação, claro, não é fácil. Mas estamos otimistas, eles querem jogar pelo Barça e ambos são muito bons e importantes para nós. Estou sempre otimista e também estou agora”, disse Flick em entrevista coletiva antes do jogo válido pelos 16-avos de final da Copa do Rei contra o modesto Barbastro, da quarta divisão espanhola.

“Não quero falar muito sobre esse assunto, porque não é meu trabalho. Meu trabalho é ajustar o time para o jogo de amanhã (sábado)”, continuou o treinador, que ressaltou que os dois jogadores estão preparados para jogar contra a equipe aragonesa.

Ele também revelou que está em contato com a presidente Joan Laporta desde antes do Natal. “Confio plenamente no clube, que faz o seu trabalho, e eu faço o meu”, disse, antes de destacar que não lhe agrada o que está acontecendo: “Para ser sincero, não estou satisfeito com a situação, mas as coisas são como são e nós somos profissionais”.

Flick garantiu que está focado no futebol. “Temos que treinar, os jogadores também, cada um tem que fazer o seu trabalho. Estou otimista, mas muitas vezes temos que esperar que as decisões sejam tomadas”, afirmou.

Nas últimas horas surgiram rumores sobre uma possível transferência do zagueiro Eric García para o Girona. “Não acredito, mas não sei o que vai acontecer. Para nós ele é um grande jogador, o problema é que se lesionou, mas é um jogador muito inteligente, pode jogar em diferentes posições, ele está muito focado, muito centrado, é muito profissional”, disse o treinador.

Sobre o Barbastro, Flick destacou que o time deve entrar em campo concentrado. “Temos que mostrar tudo o que podemos fazer”, disse Flick, embora não tenha revelado se vai escalar pela primeira vez como titular o veterano goleiro polonês Wojciech Szczesny.

