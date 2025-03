Flick desconversa sobre Neymar e diz que foco está no Barcelona atual: ‘Não é meu trabalho’

O Barcelona enfrenta o Benfica, nesta quarta-feira, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, mas o técnico Hansi Flick não conseguiu escapar de responder sobre a possível volta de Neymar ao clube catalão. O treinador alemão demonstrou desconforto ao ser questionado sobre o atacante brasileiro na véspera de uma importante partida do Barcelona na temporada e tentou desconversar, afirmando que o assunto foge de sua função no clube.

“Não é meu trabalho. Estou muito focado neste time até o final da temporada. Temos grandes oportunidades e não queremos deixá-las escapar. É tarefa de outras pessoas do clube, não minha”, desconversou.

Segundo o jornal espanhol “Mundo Deportivo“, o clube catalão não vê o atleta como prioridade sob o argumento de que o “perfil não encaixa” devido ao atual nível técnico do jogador e por Flick buscar atacantes de força física e velocidade. Assim, nomes como Alexander Isak, do Newcastle, e Luis Díaz, do Liverpool, seriam opções mais interessantes.

Flick também negou que o Barcelona, em melhor momento, seja favorito no confronto com os portugueses nesta quarta-feira, às 17h (horário de Brasília), no estádio da Luz, em Lisboa. Sua equipe chega às oitavas de final da Liga dos Campeões com a segunda melhor campanha da fase de grupos e líder isolado do Campeonato Espanhol. Já o Benfica sofreu para eliminar o Monaco nos playoffs da competição continental e persegue o Sporting no Campeonato Português.

“O próximo jogo é contra o Benfica. Então só posso dizer que o Benfica é o próximo adversário difícil. Não é bom falar em favoritos, estou focado no próximo jogo. Temos de dar tudo em todos os jogos, não só na Liga dos Campeões, mas no Campeonato Espanhol também”, comentou o treinador alemão, elogiando o adversário das oitavas de final.

“Gosto muito da forma como eles jogam com a bola, eles têm uma boa dinâmica. É muito difícil defender diante da estratégia que eles propõem mas treinamos muito bem”, comentou Flick. “Estamos enfrentando um dos melhores times da Liga dos Campeões, eles jogam com confiança e, obviamente, temos de considerar também o jogo de volta. Precisamos jogar melhor.”

A preocupação de Flick vem do encontro entre as duas equipes em janeiro, também em Lisboa, pela fase de grupos. Na ocasião, os portugueses dominaram o primeiro tempo e foram para o intervalo em vantagem de 3 a 1, mas a equipe espanhola buscou uma virada épica, por 5 a 4, com gol de Raphinha nos acréscimos, aos 51 minutos da etapa final.

“Não há jogos fáceis. Eles têm suas próprias ideias e nós temos as nossas. Os dois (times) têm estratégias muito boas e veremos o que acontece amanhã. Espero que estejamos mais bem preparados do que da última vez e que tenhamos uma dinâmica melhor. Vai ser uma partida difícil, espero que tenhamos nos preparado melhor do que na última partida”, lembrou o comandante.