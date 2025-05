Flick confirma Szczesny como goleiro titular do Barcelona nas semifinais da Liga dos Campeões

Com as atenções voltadas para o jogo desta terça-feira contra a Inter de Milão, que define uma das vagas para a decisão da Liga dos Campeões, o técnico do Barcelona, Hansi Flick antecipou o retorno do goleiro polonês Szczesny ao posto de titular.

No sábado, diante do Valladolid, pelo Campeonato Espanhol, ele escalou Ter Stegen desde o início no triunfo do clube catalão por 2 a 1. A opção pela mudança foi para dar um pouco de ritmo ao jogador que vinha de uma grave lesão no joelho.

Sem jogar desde setembro do ano passado, quando rompeu o tendão patelar do joelho direito, o atleta já tinha ficado no banco de reservas na final da Copa do Rei, vencida pela equipe azul e grená com um 3 a 2 sobre o Real Madrid.

“Ter Stegen jogou bem (diante do Valladolid), mas Szczesny vai ser o titular na Liga dos Campeões (partida válida pelo confronto de volta das semifinais”, afirmou. O treinador alemão deixou claro ainda que o goleiro polonês vai ser o titular também no confronto contra o Real Madrid, marcado para o próximo domingo, pelo Campeonato Espanhol.

A vitória de virada no sábado, além dos três pontos, cumpriu o objetivo de preservar alguns titulares para a partida de Milão. “Consegui descansar alguns jogadores e dar minutos a outros. Não foi fácil. Houve alguns erros, mas a equipe foi bem. E isso inclui Ter Stegen”, disse.

Na Liga dos Campeões, o gigante espanhol necessita de uma vitória simples para ir à final após empate de 3 a 3 no jogo de ida. Uma nova igualdade no placar ao fim do tempo normal leva a disputa para a prorrogação. Já no Campeonato Espanhol, a situação é confortável. Com 34 jogos realizados, o Barcelona é o líder isolado da competição com 79 pontos.