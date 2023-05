Fleury tem queda de 15% no lucro do 1º tri

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 04/05/2023 - 18:05 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – O grupo de medicina diagnóstica Fleury teve queda de 15% no lucro líquido do primeiro trimestre deste ano frente a igual período do ano passado, com resultado financeiro negativo e efeito de base de comparação, apesar do avanço de receitas, informou a empresa nesta quinta-feira

O Fleury teve lucro líquido de 93,9 milhões de reais de janeiro ao fim de março, contra expectativa média de analistas de lucro de 92,8 milhões de reais, segundo dados compilados pela Refinitiv.

O balanço vem dias após a companhia fechar, no final de abril, a aquisição do rival Hermes Pardini, em negócio que deve trazer até 220 milhões de reais em resultado operacional anual no prazo de 36 meses. Como a transação foi concluída só no segundo trimestre, as empresas ainda não estão divulgando os resultados conjuntos.

O desempenho operacional do Fleury medido pelo lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização (Ebitda) foi de 345,8 milhões de reais no trimestre, alta de 5,9% na base anual. Analistas projetavam, em média, Ebitda de 331,6 milhões de reais, de acordo com a Refinitiv. A margem Ebitda caiu de 30% para 28%.

Jeane Tsutsui, presidente do Fleury, disse à Reuters que a queda do lucro deve-se em parte ao efeito de maior número de exames de Covid-19 no mesmo período do ano passado, auge do contágio da variante Ômicron.

Os exames de Covid-19 representavam 6,2% da receita bruta da companhia no primeiro trimestre de 2022. Neste ano, o indicador caiu para 0,6%.

Ainda assim, o Fleury, que fez mais de quinze aquisições desde 2017, entregou alta de 13,5% na receita líquida nos primeiros três meses deste ano frente a igual período de 2022, para 1,24 bilhão de reais.

“Olhando para o todo, está tudo indo de forma muito consistentemente com a estratégia que tínhamos de crescimento, disciplina no controle de despesas e expansão”, disse ela, destacando que o trimestre veio mais normalizado, após a Copa do Mundo e as festas de fim de ano afastarem os pacientes dos laboratórios do grupo.

No ramo de medicina diagnóstica, principal negócio da companhia, as unidades de atendimento tiveram alta de 15,2% na receita bruta, com destaque para performance das marcas a+ SP e Fleury, enquanto, geograficamente, o Rio de Janeiro foi destaque, ajudado por novos contratos com operadoras, de acordo com Tsutsui.

Nos serviços de medicina diagnóstica prestados a hospitais e laboratórios, a receita bruta caiu 29,3% ano a ano, a 121,8 milhões de reais, com descontinuação de contrato e redução de Covid-19.

O Fleury ainda vem elevando sua presença em outros segmentos, como infusões e ortopedia. A receita bruta da empresa nesses negócios foi a 135,1 milhões de reais no trimestre, alta de 99,2% contra um ano antes.

Na linha de despesas, o resultado financeiro ficou negativo em 89,5 milhões de reais no período, piora de 36,5% em 12 meses, com efeito da elevação da taxa de juros.

As despesas operacionais subiram 34,6% contra um ano antes, para 142,2 milhões de reais, por dissídio salarial e impacto de depreciação e amortização em fechamento de aquisições.

O Hermes Pardini deve publicar seu balanço separadamente no dia 15 de maio.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias