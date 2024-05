Fleury tem lucro líquido de R$ 168 Mi no 1º trimestre, alta anual de 79%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/05/2024 - 18:13 Para compartilhar:

A Fleury registrou lucro líquido de R$ 168 milhões no primeiro trimestre de 2024, uma alta de 79% em comparação com os R$ 93,9 milhões registrados no mesmo período de 2023. O resultado considera a combinação feita pela empresa com o Laboratório Hermes Pardini a partir de maio do ano passado.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) da empresa registrou alta de 49,6% no primeiro trimestre do ano em relação ao mesmo intervalo de 2023, para R$ 517,1 milhões, com margem de 27,2%, queda de 80 bps na mesma base de comparação.

Entre janeiro e março, a Fleury registrou receita líquida de R$ 1,904 bilhão, alta anual de 54%. No cenário pro forma, a alta foi mais modesta, de 6,6%.

No relatório, a empresa destaca que os resultados positivos são fruto do “alto grau de controle de custos e despesas”, somados à eficiência operacional conquistada pela companhia.

O resultado financeiro da companhia representou uma despesa de R$ 110,3 milhões no primeiro trimestre do ano, um aumento de 23,2% ante a despesa de R$ 89,5 milhões do mesmo período do ano anterior.

Já a dívida líquida da companhia cresceu 51,1% em relação ao período entre janeiro e março de 2023, saltando de R$ 1,460 bilhão para R$ 2,206 bilhões. A alavancagem (dívida líquida/Ebitda ajustado) foi de 1,2 vez ao final do trimestre, ficando estável em relação ao trimestre anterior e ao final de 2023. O custo médio da dívida foi de CDI + 1,38%.

“Nossa alavancagem tem se mantido abaixo do limite de 3,0 vezes estabelecido por instrumentos de dívida. Este nível de alavancagem permite à companhia enfrentar com resiliência o ambiente de juros elevados”, aponta trecho do relatório.

O relatório destaca o crescimento pro forma da receita bruta de 11,9% em B2B, enquanto os Novos Elos registraram um crescimento de 26,7% (sendo 21,8% orgânico). As Demais Marcas SP apresentaram um crescimento de 45,1% (sendo 11,0% pro forma), enquanto as Marcas de Minas Gerais tiveram um crescimento orgânico de 10,0% (sendo 11,0% pro forma). O Atendimento Móvel registrou um crescimento de 23,2% (sendo 12,5% pro forma), representando 7,4% da receita total.