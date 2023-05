Fleury sofre novo ataque cibernético

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 08/05/2023 - 11:59 Compartilhe

(Reuters) – O grupo de medicina diagnóstica Fleury divulgou que confirmou na noite de domingo a ocorrência de um ataque cibernético em seu ambiente de tecnologia da informação, acrescentando que estava normalizando gradualmente as operações.

“Estamos gradualmente normalizando nossas operações de forma controlada, com os devidos testes de segurança sendo executados, priorizando a integração automática de sistemas em hospitais em nossos ambientes, que vem ocorrendo de forma gradativa”, afirmou em fato relevante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Ainda de acordo com a empresa, as unidades seguem atendendo os clientes com sistemas já restabelecidos.

“A companhia continua a investigação e avaliação das circunstâncias do ataque e apuração da extensão do incidente, enquanto trabalha diligentemente para tomar todas as medidas necessárias para limitar os danos causados e reestabelecer o pleno funcionamento do ambiente de tecnologia”, acrescentou.

Em 2021, o grupo também sofreu um ataque cibernético em seu ambiente de tecnologia da informação, que resultou em indisponibilidade em parte de seus sistemas e operação

(Por Paula Arend Laier)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias