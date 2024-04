Fleury lança cartão de benefícios para colaboradores sem plano de saúde

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/04/2024 - 15:01 Para compartilhar:

Voltando os olhares para as empresas através de um negócio B2B2C (business to business to client), o Fleury lançou a plataforma ‘Fleury Empresas’, que oferece soluções de saúde na forma de benefícios para os colaboradores de suas empresas clientes – em sua maioria, de pequeno e médio porte. Essas soluções passam por serviços de atenção primária, telemedicina, check-up presencial, vacinas, exames preventivos e acompanhamento de pacientes crônicos, por exemplo. Como consequência, a companhia destaca a redução da sinistralidade das carteiras dessas empresas. Um de seus clientes chegou a uma redução de até 17% de sinistralidade no plano de saúde de seus colaboradores em 12 meses, de acordo com o Fleury.

Aliado ao auxílio a empresas que oferecem plano de saúde a seus colaboradores, o Fluery lançou também o ‘Pra você Card’, cartão de benefícios que concede descontos de 10% a 50% na realização de exames e vacinas para colaboradores que não possuem plano de saúde. Por se tratar de um cartão não nominal, pode ser utilizado por outras pessoas da família do funcionário.

De redes de academia até montadoras de carro, o Fleury já tem 1.800 empresas clientes na plataforma, que apesar de ter sido inaugurada no dia 28 de março, reúne serviços que já vinham sendo feitos desde o pós-pandemia, além de alguns serviços adicionais como o ‘Pra Você Card’. E a meta é dobrar o número de empresas atendidas nos próximos dois anos.

“Hoje, o Fleury Empresas é uma das principais estratégias nossas de crescimento para alcançar novos públicos, não só empresas, mas os colaboradores dessas empresas”, relata Alessandro Ferreira, diretor executivo da área comercial e de marketing do Grupo Fleury.

Ele reforça ainda a importância da diversificação da carteira de clientes para a sustentabilidade do negócio. “Na pandemia e no pós-pandemia, conseguimos entrar em grande parte dessas empresas através dos testes de covid, consultas online e serviços de coleta móvel. Temos uma carteira bem diversificada em relação aos tipos de empresas, o que é melhor para o negócio porque não ficamos sujeitos a questões econômicas e setoriais”, completa.

Atendimento personalizado

A prestação de serviços de saúde aos clientes do Fleury Empresas é customizada para a necessidade de cada empresa, a depender do ofício de seus colaboradores. “Por exemplo, uma das empresas tem um alto índice de problemas ortopédicos pela natureza da atividade. Levamos aos colaboradores soluções em ortopedia”, explica Ferreira.

Assim, o objetivo é promover um “uso mais racional” dos planos de saúde para que a sinistralidade fique mais baixa, o que pode reduzir os reajustes de preços, segundo a companhia.

Para isso, a primeira ideia é evitar o surgimento de doenças por meio de um acompanhamento mais próximo e da atenção primária à saúde que evitem a necessidade de atendimento na rede hospitalar, que são mais caros. Em alguns casos, o Fleury tem cabines de telemedicina dentro das empresas. Outra frente de atuação é por meio da imunização e dos check-ups médicos.

Cartão de benefícios

Conhecido pelo atendimento ao público majoritariamente de classes altas, o Fleury lança o ‘Pra Você Card’ buscando atender as classes C e D, que costumam ficar de fora da saúde suplementar por não terem plano de saúde. Ferreira afirma, porém, que o objetivo da companhia não é competir com demais cartões de benefícios existentes no mercado: “é um cartão destinado a empresas clientes do Fleury, um benefício aos funcionários, não é um cartão aberto que qualquer pessoa paga mensalidade e tem acesso”, explica.

O modelo de negócio varia de acordo com o cliente. “Existem vários modelos, não temos produtos de prateleira, nos adequamos às empresas. Existem modelos em que é pago o valor por colaborador para ter acesso a consultas, testes, pronto socorro digital e alguns especialistas. Outras empresas pagam por serviços consumidos. Depende do orçamento de cada empresa e do tipo de colaborador – se usa mais frequentemente, costuma optar pelo pagamento por colaborador, já se é uma carteira mais saudável e mais jovem, pelo pagamento por procedimento”, explica.

Não há uma coparticipação por parte das empresas com relação aos serviços prestados ou aos descontos concedidos. A vantagem para o Fleury é a preferência do colaborador pelos laboratórios da companhia.

Sem abrir quantos clientes já aderiram ao cartão de benefícios, Ferreira adianta que a aderência está “acima das expectativas”.