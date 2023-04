Fleury estima incremento de até R$220 mi no EBITDA com compra de Hermes Pardini, acima do esperado

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 17/04/2023 - 20:19 Compartilhe

São Paulo (Reuters) – A combinação dos negócios da empresa de medicina diagnóstica Fleury com os do rival Hermes Pardini deve gerar um incremento de EBITDA anual entre R$200 milhões e R$220 milhões de reais, informou a Fleury em fato relevante divulgado nesta segunda-feira.







O valor é maior que os R$160 milhões a R$190 milhões anuais estimados anteriormente pelas companhias, um incremento de 25% na estimativa inicial.

Segundo o documento, a captura de sinergias será em torno de 95% em até 36 meses após a conclusão da operação. A empresa ainda destaca quatro áreas: compra de suprimentos, logística, operação de geral e administrativo e produtividade e receitas.

Na semana passada, foi estabelecido o dia 28 de abril para definição dos acionistas do Hermes Pardini que receberão as ações ordinárias de emissão do Fleury, o valor do resgate por ação e dividendos pré-aprovados pelo Pardini.

A fusão foi anunciada em meados de 2022, em transação por troca de ações e dinheiro.

(Reportagem de André Romani e Patricia Vilas Boas)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias