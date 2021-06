Fleury é alvo de ciberataque e afirma que soluções de contingência foram adotadas

O Grupo Fleury informou em comunicado ao mercado que devido ao ataque cibernético que atingiu seu ambiente de Tecnologia da Informação (TI) nesta terça-feira, 22, parte de seus sistemas e operação ficaram indisponíveis. A rede de laboratórios afirma ainda ter adotado todas as medidas para manter o atendimento aos seus clientes por meio de soluções de contingência.

No texto, a empresa afirma ainda ter seguido seus protocolos de segurança e controle para minimizar os impactos e que “neste momento, atua de forma diligente e com foco para mitigar os efeitos causados, bem como avaliar a extensão do incidente”.

No final da tarde, a empresa confirmou em nota enviada ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, que seus sistemas estavam indisponíveis após uma tentativa de ataque cibernético.

