Fleury: CFO Fernando Leão renuncia ao cargo e será substituído por José Filippo

O Fleury informou que recebeu o pedido de renúncia do diretor executivo de Finanças e de Relações com Investidores, Fernando Augusto Rodrigues Leão Filho. Ele permanecerá no cargo até o dia 31 de julho e será substituído por José Antonio de Almeida Filippo a partir de 1º de agosto.

Filippo era CFO na Natura &Co desde 2018 e antes ocupou posições como principal executivo de finanças na Embraer, GPA e CPFL.

Segundo a companhia, Fernando Leão teve atuação determinante no fortalecimento recente da área de finanças e em projetos que alavancaram o crescimento da companhia, sobretudo nas frentes de expansão orgânica e por meio de aquisições.

Ele estruturou relevantes captações de recursos que viabilizaram esses movimentos estratégicos de expansão. Adicionalmente, foi um dos principais responsáveis pelos resultados financeiros da companhia.

O Fleury informou que os dois executivos trabalharão juntos em um processo de transição estruturado que se terminará em dia 31 de agosto.

