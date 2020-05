Flayslane sobre vida pós-BBB 20: “Difícil até de flertar”

Flayslane ganhou destaque no mundo das celebridades após participar do Big Brother Brasil 20. Em tempos de quarentena, ela tem aproveitado o tempo para planejar os próximos passos profissionais, além de manter contato com seguidores.

Em bate-papo com Guilherme Napolitano e Felipe Prior, ex-companheiros de reality, Flay, que viveu polêmica com Neymar recentemente, falou um pouco sobre as dificuldades da vida pós-BBB: “Estou solteira, encalhada, solteríssima e, no pós-BBB, é muito difícil até de flertar”.

Ainda na conversa, Flay questionou Prior sobre um suposto novo affair do brother, que atenderia pelo nome de Isabela. “Quem é Isabela? Quem que é? Eu não sei nem quem é. Tá doida?”, rebateu o arquiteto.

A Isabela em questão é Isabela Pagliari, repórter do canal Esporte Interativo, e que mora em Paris, na França. Na sequência, Prior esclareceu: “Ah, cala a boca, mano! Agora eu entendi. Eu sei quem é, sim. É a Isa, do Esporte Interativo. Não tem nada a ver. Minha mãe tem o whats dela e elas ficam conversando. A Isa estava torcendo por mim no BBB”.