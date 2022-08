Flay rebate crítica a seu jeito de falar e sua voz: ‘Erro está em você’

Da Redação 05/08/2022 - 3:59 Compartilhe

Flay respondeu nesta quinta-feira (4) um comentário maldoso deixado em uma caixinha de perguntas, em seus stories do Instagram, por um seguidor não identificado que criticava sua voz e seu jeito de falar.

“Por que você é toda gostosa, mas tua voz, teu jeito de falar é chatão ou tu faz força pra falar assim?”, questionou um seguidor não identificado.

“Eu te explico, pois estou acostumada a passar por isso fora do meu estado. Eu sou nordestina e o meu sotaque e ‘jeito de falar’ te incomoda. O erro tá em você, não em mim”, escreveu a cantora.

Mais tarde, em vídeo, Flay fez um longo desabafo sobre o preconceito que ela e outras pessoas do nordeste sofrem por conta do sotaque e da maneira como falam em outras regiões do país.

“Desde pequena, quando eu saía do meu estado, eu ficava escutando esse tipo de bosta por aí. Isso é o que faz muitas vezes o preconceito ser velado. ‘Ai, mas o seu jeito de falar é irritante, é chato’. A gente é assim, nordestino é assim, a gente gesticula muito pra falar, se expressa muito, gosta de falar alto, de tocar. É assim. E quem sai do seu estado e vai fazer uma viagem dentro do Brasil sempre escuta esse tipo de bosta. A verdade é essa”, desabafou a cantora.

“O jeitinho de falar faz parte dos nossos costumes, dos nossos hábitos, da nossa cultura, da nossa região, e é isso. Não gostou, não posso fazer nada. Eu é que não vou me moldar pra agradar ninguém”, continuou Flay.

“Aí quando eu canto, tem uns que falam ‘Nossa, mas a sua voz é tão mais bonita cantando do que falando’. Aí eu já sei o que que é. É só pra vocês saberem o que que é, porque em mim isso já é ligado há muito tempo. As pessoas praticamente falam ‘Nem fala, só canta. Nem pela voz, mas porque cantando não fica tão evidente o sotaque, o jeito de falar’. Aí outra vez eu postei falando em espanhol aqui, e recebi vários comentários dizendo ‘Mas essa voz combina muito mais com você…'”, disse a cantora.