Flay reata noivado com ex e faz desabafo nas redes: ‘Não sou capaz de explicar’

Flay reatou o noivado com o ex-noivo, Pedro Maia, e avisou sobre a novidade nas redes sociais.







“Eu não sou capaz de explicar agora, mas é isso aí mesmo que vocês estão pensando! #Flayedro tá de volta”, escreveu ela, na legenda de uma foto do casal no Rock In Rio, postada no Instagram, na noite desse domingo (4).

Flay e Pedro ficaram noivos por cerca de cinco meses, mas colocaram um ponto final na relação em marços deste ano.

Recentemente, a cantora desabafou sobre o relacionamento com um ex-BBB: “Sim [me relacionei] e fiquei presa nisso por muito tempo. Me fazia mal, não me respeitava, nem me queria, mas fazia questão de atrapalhar quem chegava na minha vida para me fazer o bem. Até que encontrei alguém que me tratava como eu merecia e decidi me afastar para viver meu relacionamento em paz”, disse, a um fã, por meio das redes sociais.