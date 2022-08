Flay ostenta corpão escultural em viagem pelo Rio de Janeiro; veja fotos

Da Redação 15/08/2022 - 10:37 Compartilhe

A ex-BBB Flay agitou as redes sociais durante o domingo (14) enquanto curtia a viagem pelo Rio de Janeiro.

A cantora decidiu mexer com a sanidade dos internautas com seus melhores cliques curtindo a praia e deu o que falar nas redes sociais!

Ousada, a artista impressionou com seu corpão escultural dessa vez e fez os seguidores do Instagram ficarem de queixo caído! Flay apostou num biquíni estampado e colorido, que evidenciou ainda mais sua boa forma e o bronzeado super marcante.

Na legenda, Flay brincou com os fãs: “percebo que no sol eu fico com cara de marrenta, mas eu não sou não viu, gente”. Confira as fotos:

