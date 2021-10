Flay faz cosplay de anime ao lado do namorado e recebe elogios dos fãs

A ex-BBB Flay esbanjou beleza ao se transformar na personagem Morrigan, do anime Darkstalkers, para uma comemoração de Halloween. O cosplay dessa personagem é bastante famoso no mundo das animações japonesas, e consiste em um body preto, meia calça rosa e asinhas na cabeça.

+ Nathália Dill se assusta com alergia na boca da filha e compartilha situação com fãs

+ Ao homenagear Gilberto Braga, Alessandra Negrini relembra ‘Paraiso Tropical’

Ao lado do namorado, Pedro Maia, que se vestiu de vampiro, Flay comemorou os 7 milhões de seguidores que alcançou no Instagram. “Ei, será que vem aí encontrinho com os fãs pra comemorar esses 7 milhões de seguidores que batemos ontem? Meu Deus, eu tô muito feliz, obrigada por isso eu amo vocês demais”, escreveu na legenda. Nos comentários, os fãs foram à loucura. “Casalzão”, disse um. “Arrasaram demais”, declarou outra.

Confira:

Instagram will load in the frontend.

Saiba mais