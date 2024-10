Flávio Ricco estreia coluna no Portal Leo Dias na próxima segunda, dia 7

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/10/2024 - 8:05 Para compartilhar:

O Portal Leo Dias anuncia a contratação do jornalista Flávio Ricco, cuja coluna estreia na madrugada da próxima segunda-feira, dia 7 de outubro. Com mais de quatro décadas de experiência em jornalismo televisivo e colunismo, Ricco chega para contribuir com sua vasta bagagem na nova fase de expansão do portal, que busca se consolidar como uma plataforma multimídia, abrangendo não apenas o entretenimento, mas também esportes, moda, política e tecnologia.

“Todo desafio sempre transmite emoções diferentes. Mexe com a gente. Este, depois de tantos, estou sentindo que é bem especial. Estou novo e pronto pra ele”, afirma Flávio Ricco.

Ricco escreve sobre televisão desde 1972 e é reconhecido como uma das vozes mais respeitadas nos bastidores de TV e entretenimento no Brasil. Ao longo de sua carreira, passou por grandes veículos de comunicação como Globo, UOL, Record e SBT, além de ter sido colunista de diversos portais e jornais, sempre trazendo uma visão crítica e bem informada do cenário midiático.

A chegada de Flávio Ricco reforça a estratégia do Portal Leo Dias de ampliar sua relevância no mercado de mídia, fortalecendo o núcleo de entretenimento e expandindo sua cobertura para outras áreas, com um olhar analítico e especializado.

“Estamos expandindo não só a nossa estrutura, mas também o alcance e a diversidade dos conteúdos oferecidos. A vinda de nomes de peso como Flávio Ricco é o começo do caminho que vamos trilhar para nos tornarmos uma referência em diferentes segmentos, além do entretenimento”, afirma Thiago Miranda, CEO do Portal Leo Dias.

Desde sua criação em 2023, o Portal Leo Dias se destaca pela produção de conteúdo dinâmico e sua rápida ascensão no mercado. Com mais de 100 profissionais dedicados à cobertura de entretenimento e outras áreas, o portal busca consolidar sua posição como o maior veículo de comunicação da América Latina, apostando em novos talentos, parcerias estratégicas e investimentos em tecnologia.

“A chegada de Flávio Ricco é um marco para o Portal Leo Dias, pois reafirma nosso compromisso em trazer as melhores análises e informações de qualidade para nossos leitores. Estamos vivendo um momento único de expansão, e o Flávio, com toda sua experiência, vem somar nesse projeto de transformação do grupo em um conglomerado de mídia completo”, destaca Leo Dias, diretor de jornalismo do portal.