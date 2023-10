Flávio Dino lança pacote contra violência para Rio e Bahia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 02/10/2023 - 15:13 Compartilhe

(ANSA) – BRASÍLIA, 02 OTT – O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB), assinou nesta segunda-feira (2) duas portarias para reforçar o combate ao crime organizado, mirando o recrudescimento da violência nos estados da Bahia e do Rio de Janeiro.

Dino autorizou investimentos de R$ 900 milhões no Enfoc (Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas), que serão aplicados de forma gradual até 2026.

No curto prazo serão destinados R$ 30 milhões para o custeio de viaturas, armas e trabalho de inteligência na Bahia e o envio de agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Frota Nacional de Segurança (FNS) para o Rio de Janeiro.

As operações da Polícia Militar (PM) da Bahia deixaram mais de 70 mortos em setembro, enquanto no Rio a Polícia Civil divulgou um vídeo em que narcotraficantes fazem treinamento de guerrilha perto de escolas em uma favela do complexo de favelas da Maré, na zona norte da cidade.

“Nós estamos alocando 270 PRFs a mais para ajudar, e 300 homens da Força Nacional”, afirmou hoje Dino no lançamento do programa Enfoc.

O funcipnário tem subilnhado a necessidade de uma maior articulação entre os entes federativos e estaduais na luta contra os cirminosos.

O plano apresentado hoje tem cinco eixos principais: integração institucional e informacional, aumento da eficiência dos órgãos policiais; portos, aeroportos, fronteiras e divisas; aumento da eficiência do sistema da justiça criminal e cooperação entre os entes.

No Rio de Janeiro, a Polícia Miitar também tem executado operações contra o narcotráfico desencadenando tiroteios e mortes de moradores das comunidades . (ANSA).

