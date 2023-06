Flávio Dino determina suspensão de perfis regionais da PF e PRF após ‘ataque hacker’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/06/2023 - 10:04 Compartilhe

O ministro da Justiça, Flávio Dino, informou por meio do Twitter nesta quinta-feira, 29, que determinou a suspensão dos perfis regionais da Polícia Federal (PF) e Polícia Rodoviária Federal (PRF) nas redes sociais após a página de uma das duas corporações de Sergipe ter sido alvos de suposto ataque hacker.

“Em face da alegada invasão de perfil regional da PRF em Sergipe, inclusive com troca da senha, estou determinando a suspensão dos perfis regionais da PF e da PRF para análise da segurança, permanecendo somente os perfis nacionais nas redes sociais. Quanto à retirada do ar da postagem criminosa, a PRF está com providências em andamento. E investigação será instaurada para apuração dos fatos”, publicou o ministro.

Uma postagem feita no Instagram oficial da PRF de Sergipe solicitou doações via Pix para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em seguida, a PRF informou, por meio de nota divulgada no Twitter, que a página teria sido alvo de “ataque hacker” durante a madrugada, e que “todas as publicações feitas dentro desse período foram de origem criminosa”. Ainda ressaltou que está tomando todas as “providências cabíveis visando a apuração dos fatos e restauração da conta”.

