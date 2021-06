Flávio Bolsonaro teve encontro com secretário da Receita Federal

O senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) se encontrou com o secretário Especial da Receita Federal, Tostes Neto, no dia 17 de setembro de 2020. Segundo a revista “Carta Capital”, a informação foi enviada para a deputada federal Natália Bonavides (PT-RN), após ela protocolar requerimento.

Segundo o ofício, a reunião foi a respeito da “suposta atuação irregular de servidores da Receita Federal e a “situação fiscal de pessoas físicas e jurídicas relacionadas ao senador”.

O senador buscou se defender das acusações de ter participado de um esquema de “rachadinha” do salário de seus funcionários na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), quando ele era deputado estadual. O ofício ainda diz que, além do encontro do próprio Flávio, a defesa do senador se reuniu com representantes da Receita em duas datas.

