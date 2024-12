Flávio Bolsonaro provoca Lula após cirurgia no Sírio-Libanês: ‘Viva o SUS’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/12/2024 - 11:21 Para compartilhar:

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) provocou Lula — sem citar o nome do presidente — após o petista ter passado por uma cirurgia de emergência na manhã desta terça-feira, 10, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

+ Lula está ‘consciente e tranquilo’ e deve ficar 48 horas na UTI, diz Pimenta

+ ‘Era perceptível que ele estava mal’, diz aliado que se reuniu com Lula

Em publicação no X (antigo Twitter), o filho do ex-presidente compartilhou uma captura de tela que mostra uma declaração de Lula, feita em 2019 à Rede TVT, na qual o petista diz que a facada sofrida por Jair Bolsonaro (PL) durante a campanha presidencial de 2018 tem “muita coisa estranha”. Na legenda, Flávio escreveu “Primeiramente, ‘Viva o SUS'” e convidou seguidores a comentarem a postagem.

Primeiramente, “Viva o SUS”!

Comentários aqui, por favor: pic.twitter.com/Yrdrps0SoJ — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) December 10, 2024

Lula foi submetido a um procedimento de emergência para drenagem de hematoma após sentir uma forte dor de cabeça. A condição é um desdobramento da queda que o petista sofreu no banheiro do Palácio do Alvorada em outubro deste ano.

Segundo o médico Roberto Kalil, que acompanha o presidente, Lula não teve sequelas da cirurgia. Ainda de acordo com a equipe médica, o petista está acompanhado da primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja, e deve passar por exames de rotina já na semana que vem.

Kalil também informou que, caso o estado de saúde de Lula continue estável, a previsão é que ele retorne para Brasília na semana que vem.