Flávio Bolsonaro é intimado pelo MP para prestar depoimento sobre o caso Queiroz

O Ministério Público intimou o senador Flávio Bolsonaro a depor na próxima semana no caso do suposta esquema de rachadinha na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro), quando o político ainda era deputado estadual, de acordo com informações do UOL.

Segundo a reportagem, a notificação foi feita pelo Gaecc (Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção), que atua em processos em primeira instância.

A advogada Luciana Pires, que representa Flávio, contestou o pedido. Em nota, disse que o Gaecc (Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção) insiste em ouvir o senador”, mesmo após a decisão da 3ª Câmara Criminal do TJ-RJ, que havia aceito o pedido de foro especial apresentado pelo político na semana passada.

Veja também