Flávio Bolsonaro critica Gonet e o acusa de atender Moraes: ‘PGR se rebaixa’

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), comentou sobre fato de seu pai ter sido denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) nesta terça-feira, dia 19, por ter participado da trama golpista após ter perdido as últimas eleições.

Em suas redes sociais, ele criticou o procurador-geral da República, Paulo Gonet e o causou de estar atendendo a uma demanda do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). “A tentativa de golpe nos prédios públicos vazios virou uma denúncia vazia, que não tem absolutamente NENHUMA PROVA contra Bolsonaro”, disse no X, antigo Twitter.

“Mesmo depois de Alexandre de Moraes ter esculachado o Ministério Público Federal na fabricação dos inquéritos e torturado Mauro Cid para ‘delatar’ o que não existiu, o PGR se rebaixa. Cumpre sua missão inconstitucional e imoral de atender ao fígado de Alexandre de Moraes e ao interesse nefasto de lula, que está nos seus últimos meses de presidência. Hoje tem comemoração dos destruidores da democracia em Brasília. Não vamos desistir do Brasil!”, concluiu.