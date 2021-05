Flávio analisa primeira temporada na Europa como ‘muito positiva’ e já projeta a próxima Volante fez 33 jogos e um gol pelo Trabzonspor, que terminou a Liga Turca em quarto lugar

Com o fim da temporada na Turquia, Flavio, do Trabzonspor, analisou seu primeiro ano em um clube da Europa. Após destacar-se no Bahia, o volante foi contratado pelo clube turco em agosto de 2020 e, em seu primeiro ano, somou 33 jogos e um gol com o time que terminou o campeonato na quarta posição.

TABELA

> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

GALERIA

> Veja 20 ex-jogadores históricos que são técnicos e estão sem clube

Flavio analisou a primeira temporada com o Trabzonspor de forma positiva e já traçou o que buscará em seu retorno ao clube turco.

– Vejo como uma temporada positiva. Por ser a primeira, pude ter uma grande quantidade de jogos, fui seleção da rodada algumas vezes, ganhamos jogos importantes, como do campeão Besiktas na casa deles, jogo que pude ir bem. Então vejo de forma bastante positiva, além do que eu esperava por ser a primeira – disse, antes de concluir:

– Na minha vida toda, sempre busquei evolução. Continuar fazendo as coisas boas que fiz nessa temporada, que foram muitas, e minimizar os erros. É sempre procurar aprender com os erros e fazer uma grande temporada quando voltarmos.

Classificado para os play-offs da Liga Europa, o Trabzonspor encerrou o campeonato com 71 pontos. Esta será a primeira competição europeia da carreira de Flavio, que apontou a principal diferença que notou entre o futebol turco e o brasileiro:

– Com certeza a questão da arbitragem foi algo que demorei um pouco para acostumar. Eu nunca havia dito expulso na carreira, acabei sendo na minha estreia. Depois fui de novo. Então essa questão das faltas, aqui marca-se qualquer coisa mínima. Diferente do Brasil, que o jogo rola mais. Para pouco. Aqui é bem rígido. Mas depois me adaptei.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também