Flávia Saraiva revela que não gosta de dar entrevistas sozinha: ‘Adoro estar com pessoas’

A ginasta Flávia Saraiva, 24 anos, contou que, normalmente, a cada Olimpíada que passa, o número de seguidores sobe de 500 mil a um milhão, e que foi um baque ter subido quatro milhões nesta edição. Por conta de tamanha visibilidade e da presença constante na mídia, ela se preocupa com as perguntas em entrevistas e de estar sem o apoio de uma assessora.

Em bate-papo com a apresentadora Foquinha, no canal “Foquinha Entrevista”, que foi ao ar no último final de semana, no YouTube, Flavinha, como é carinhosamente chamada, disse que, recentemente, foi mal interpretada por não querer dar entrevista a um portal de notícias e que os fatos não foram devidamente divulgados pelo veículo.

“Eu queria dar a entrevista, só não queria dar sozinha, falei que daria no dia seguinte, que estaria acompanhada. Fico preocupada de me interpretarem errado, como aconteceu. Eu sou a Flavinha da vizinhança, adoro estar com pessoas, aparecer, e odeio intriga”, esclareceu ela.

A ginasta também fez questão de reconhecer a importância do papel dos jornalistas e destacou que o episódio desagradável lhe serviu como aprendizado.

“Acontece. Acho que a gente tem sempre que ver o lado bom para que a gente aprenda. Os repórteres são muito importantes na nossa vida, só é lembrado quem é visto. Tê-los ao nosso lado é muito importante como atleta para que a gente possa buscar novos patrocinadores, ter essa mídia, e que a gente possa trazer mais pessoas ao esporte”, avaliou.

Flávia também contou que enxerga sua influência com muita responsabilidade e que, querendo ou não, sabe que está sendo exemplo para a nova geração praticar esportes e ver como ele funciona. A ginasta comentou, também, que está se acostumando a ser tão reconhecida pelos famosos, como foi com Sabrina Sato.

“O que mais fico chocada é com os famosos vindo falar com a gente, começar a bater palma. Gente, que vergonha”, confessou ela, aos risos.