Flavia Pavanelli surpreende fãs ao apresentar hotel luxuoso em Dubai com diárias de até R$ 96 mil

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/07/2023 - 17:27 Compartilhe

A influenciadora digital Flavia Pavanelli está curtindo uma mordomia daquelas em um luxuoso hotel em Dubai, nos Emirados Árabes.

Nesta quinta-feira, ela surpreendeu os seguidores no Instagram ao compartilhar registro do lugar e apresentar a vista do quarto onde está instalada.

De biquíni, a atriz surgiu de biquíni em vídeo na área externa do hotel.

Na legenda, ela limitou-se a revelar a temperatura neste período do ano: “41°C”

“Coragem viajar para Dubai nessa época. Só em pensar no calor, já fico tonta rsrs”, comentou fã. “Parece um quadro. Que lugar!”, admirou-se outro fã.

Pavanelli está hospedada nada menos que no 5 estrelas Atlantis The Royal.

O hotel conta com restaurantes e bares, boates, piscinas panorâmicas, praia privativa e um spa de última geração.

As diárias vão de €6 mil a € 18000, oque equivale a R$32.de 300 a R$96 mil.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Flavia Pavanelli | 𝘼𝙘𝙩𝙧𝙚𝙨𝙨 • 𝙁𝙖𝙨𝙝𝙞𝙤𝙣 • 𝘽𝙚𝙖𝙪𝙩𝙮 (@flaviapavanelli)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias