Flavia Monteiro acompanha trabalho de remoção da lama no litoral de SP: ‘Desespero’

A atriz Flavia Monteiro (50) usou as redes sociais mais uma vez para mostrar o trabalho de remoção da lama na área atingida pelo temporal que caiu no litoral paulista.

Nesse domingo (26). ela publicou nos Stories da sua conta no Instagram o resultado dos estragos na região e o esforço dos moradores para recuperar as áreas.

A famosa está em São Sebastião e relatou para os fãs os momentos de susto que os moradores passaram: “A gente tentou sair mas estava inviável. Como a gente está no canto da (praia da) Baleia, aqui é onde ficou com mais lama e só agora estão retirando, porque lá no meio já está praticamente limpo”, disse ela enquanto caminhava pelas áreas afetadas.

A atriz observou que agora o clima na região está mais firme com sol e sem chuva, e por isso os trabalhos de remoção estão andando com mais rapidez.





“É muita lama recolhida, a gente já está indo embora, graças a Deus esse sol deu uma firmada. Que bom que a gente esperou”, disse ela.

