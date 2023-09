Flávia Montebeller, criadora da MBoom: empresa de sucesso que tem transformado a indústria da beleza no país.

Agência Marcas de Credibilidadei Agência Marcas de Credibilidade https://istoe.com.br/autor/agencia-marcas-de-credibilidade/ 20/09/2023 - 11:25 Compartilhe

Cada vez ganhando mais espaço no mercado brasileiro, a indústria de beleza se firma como uma das mais promissoras do mundo. É o que mostram os mais recentes dados divulgados. De acordo com o último levantamento realizado pela empresa Euromonitor International, o Brasil possui o quarto maior mercado de beleza e cuidados pessoais no mundo, ficando atrás apenas de Estados Unidos, China e Japão.

Nesse universo da beleza, o nome de Flávia Montebeller já virou uma forte referência no País. Ela é sinônimo de sucesso e tem transformado o segmento de cosméticos por meio do seu conhecimento, levando ao mercado da beleza produtos de alta qualidade e com preços atrativos.

Empreendedora e visionária, Flávia, de 42 anos, é fundadora e CEO da MBOOM, empresa do segmento de cosméticos que nasceu em 2021, com propósito e capacidade para desenvolver no Brasil marcas de sucesso no setor.

Especialista em marketing e gestão de negócios, Flávia é casada com o urologista Tulio Agresta e é mãe do pequeno Bento de 4 anos. Ela nasceu em Baixo Guandu, no Espírito Santo, é farmacêutica de formação, mas passou por uma transição de carreira que mudou de vez a sua vida.

A especialista atua há mais de 15 anos no segmento de cosméticos, transformando marcas; realizando pesquisa, desenvolvimento e análise de performance de produtos; além de liderar equipes para a criação, comunicação e distribuição efetiva no mercado de varejo.

Mas esse sucesso já é de longa data. Em 2014, Flávia assumiu o departamento de Marketing da Payot, empresa centenária e uma das marcas mais reconhecidas do Brasil. Liderou uma mudança de posicionamento para atrair o público jovem e foi uma das precursoras em desenvolver e projetar linhas assinadas por influenciadoras, uma delas Boca Rosa Beauty, assinada por Bianca Andrade, que está entre os primeiros e mais relevantes projetos da carreira de Flávia.

Em seguida, assumiu um grande desafio fundando a MBOOM, hoje seu maior sucesso, já que a marca escolhida por Flávia para ser a primeira em seu portfólio, Fran By Franciny Ehlke, registrou milhões em vendas logo no primeiro mês após o lançamento, e já atingiu mais de 130 milhões desde sua largada no mercado de cosméticos nacional.

“Após os sucessos com os outros projetos, era o momento de ter minha empresa. Estreamos o portfólio de marcas com a influenciadora Franciny Ehlke, que hoje é um verdadeiro sucesso como linha e assume o top 5 de marcas assinadas no Brasil. Com a MBOOM descobri que desenvolver, lançar e comunicar produtos é uma paixão e também uma habilidade. Desde então, o trabalho virou uma das prioridades da minha vida e eu percebi que era possível unir vocação e satisfação”, afirmou a empresária.

Realizada com suas conquistas, Flávia afirma que sua missão de vida é continuar levando excelência ao consumidor. “Dentro dos propósitos profissionais, tenho a missão de liderar a MBOOM de forma que se torne cada vez mais relevante e que revolucione por meio da beleza consciente todos os processos do produto, do desenvolvimento até as mãos do consumidor. Agradeço ao time MBOOM e a todos os parceiros que acreditaram na empresa desde o início. Trabalhamos incansavelmente para que todos se sintam felizes, desde a construção do produto até o ponto de venda”, concluiu.

A empresa surgiu no mercado não só no e-commerce, mas também em quatro dos maiores players de varejo do País – Renner, Riachuelo, C&A e Sephora. E meses depois, abriu as portas para todas as lojas de cosméticos nacionais. A MBOOM conseguiu juntar o melhor dos mundos: o marketing virtual das influenciadoras com a capilaridade do grande varejo, de Norte a Sul do Brasil.

Hoje, as marcas da MBOOM estão presentes em mais de 3.200 pontos físicos em todo o território nacional, além da internet. Em dois anos de atuação, a companhia já se consolidou como uma das mais relevantes no setor de cosméticos, especialmente no varejo físico. Após o sucesso com Fran By Franciny Ehlke, em dezembro de 2022, o portfólio se expandiu com a linha Karen Bachini Beauty. “Com as duas linhas, esperamos ultrapassar 200 milhões em vendas e fechar 2023 com um resultado histórico para uma empresa tão jovem”, afirma Flávia.

A empresa já iniciou o planejamento de novas marcas que serão lançadas em breve e promete trazer muitas novidades ao mercado em 2024.

Para conhecer um pouco mais dessa empresária visionária e essa marca de sucesso na indústria de cosméticos

Jornalista Daniela Duarte

