Flavia Magnani comemora reviravolta de sua personagem em ‘Reis’: ‘Estou me divertindo muito’

Dar vida a um personagem é um grande aprendizado. Enquanto alguns papel seguem uma linearidade, o que garante segurança à atriz ou ao ator sobre o que está fazendo, outros trazem em sua essência mudanças que, por vezes, podem ser desafiadoras.

É o que tem acontecido com Eglá, personagem de Flavia Magnani em ‘Reis’, série bíblica da Record TV, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 21h. Acostumada com o lugar de rejeição em que foi colocada no harém do Rei Davi, ela vai viver uma reviravolta e mudar sua atitude passiva sobre isso.

Em conversa exclusiva, a atriz contou como tem visto esse momento.

“Eu amei essa mudança. O público tem reagido de forma muito positiva e estamos recebendo muitas mensagens como ‘A Eglá e a Abital (Luisa Friese), são muito engraçadas, me divirto bastante com elas’. Ou ‘No meio de algumas cenas tensas, sempre temos um alívio com as cenas engraçadas delas’”, comemora a atriz.

“Eu entendo porque tem sido incrível para mim também, afinal, as ‘vilãs’ são muito divertidas de serem feitas. Lembro de uma entrevista que a Glória Pires deu e ela dizia exatamente isso: ‘As vilãs são engraçadas’. E é verdade. O que a Eglá e a Abital fazem com a nova concubina do ‘Rei Davi’ é tão surreal que acaba ficando engraçado”, conta.

Vista como uma atriz dramática, Flavia diz que a mudança de Eglá a possibilitou mostrar uma vertente humorística que surpreendeu até a ela mesma, principalmente porque a mudança não era de seu conhecimento até receber o roteiro.

“Tivemos alguns encontros com a nossa coach, Rosana Garcia, para entender melhor essa reviravolta de personalidade, entender o que o roteiro queria dizer e seguir por esse novo caminho. Tem sido bem legal!”, diz.

“É claro que tem um outro lado do público que sente muita pena da Abisague, papel da Barbara França, do que estamos fazendo com ela. Já fomos chamadas até de invejosas, mas eu me divirto mesmo assim, faz parte do trabalho do ator”, conta.

Partindo para a reta final, a atriz conta que ainda tem muita história capaz de envolver o público, principalmente vinda do harém e de sua personagem.

“Esta etapa traz humor, mas também trará mais drama à série. Posso contar que as esposas do Rei vão implicar ainda muito com a Abisague, principalmente minha Eglá e a Abital. De personagens que ficavam somente ali transitando pela série, elas ganham força e destaque maior, com cenas também muito interessantes com a Hagite, interpretada pela atriz Vannessa Gerbelli”, adianta ela sobre o que vem por aí.

Sobre Flavia Magnani

Natural da cidade do Rio de Janeiro, Flavia Magnani é uma atriz luso-ítalo-brasileira, formada pela CAL (Casa das Artes de Laranjeiras), com extensão em Performing Arts pela University of West London (UK).

Na Inglaterra, fez os espetáculos ‘The Will of the Wisp’ e ‘Hamlet’, sendo aclamada pela sua atuação como ‘Ofélia’. Seu último espetáculo foi a peça ‘Isaura Garcia – O Musical’.

Atualmente está no elenco da 8ª temporada de ‘Reis’, na TV Record, com a personagem Eglá, uma das esposas do Rei Davi, vivido pelo ator Petrônio Gontijo.

