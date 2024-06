Flávia Alessandra faz reflexão sobre aniversário de 50 anos: ‘Eu não tenho idade’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/06/2024 - 15:02 Para compartilhar:

Flávia Alessandra está prestes a completar 50 anos. No Instagram, nesta segunda-feira, 3, a atriz fez uma longa reflexão sobre a idade, que segundo ela, foi tão esperada.

“Esse ano eu completo 50 anos. E tem aquela resposta clássica: ‘Nossa, você tá ótima! Para a sua idade.’ Que é o mesmo do: ‘Uau, você ainda consegue andar sozinha? Que milagre é a vida.’”, iniciou a reflexão, falando sobre as ‘respostinhas’ usadas diante da pergunta: “Quantos anos você têm?”, começou a atriz.

“Quantos anos você tem? ‘Ah, eu sou do signo da liberdade. Eu não tenho idade. Sou um vaga-lume espalhando luz.’ Qual a sua idade? ‘Daqui a 15 anos a idade da Flávia será o quíntuplo da idade que a Flávia tinha 5 anos atrás.’ Qual é a idade da Flávia hoje? ‘Ah, a idade é como você se sente”, refletiu.

A artista prosseguiu o pensamento pontuando: “Bom, eu me sinto com 75. Qual o problema se sentir com 75? Tem adolescente que parece que tem 75, aos 15. Eu também me sinto com 15, com 30. Me sinto exatamente com 6 meses de vida quando acordo no meio de uma endoscopia. Com 50, você pode se sentir com várias idades. Você tem lugar de fala de pelo menos 50 idades. Então, vou mentir a idade. Na verdade, eu já minto desde os 38, já não tenho nem mais idade para inventar, porque eu não me envelheço. Tenho um quadro da Flávia lá no porão de casa que envelhece no meu lugar, que nem o livro do Dorian Gray”.

Flávia listou algumas das possíveis coisas simples feitas até os 50 anos, como “ver as coisas de novo, pela primeira vez”. “Aos 50, eu não tenho todas as respostas. Às vezes eu me sinto perdida, confusa, um pouco assustada com o mundo. Mas aos 50, eu tenho a minha autenticidade, a minha capacidade de adaptação, a sensação de realização, a liberdade de escolha e a beleza de não ter resolvido nada”, concluiu.

